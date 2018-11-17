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Рева сказал, сколько украинцев получают госпомощь

Социальные выплаты получают 44% украинцев.

рева

Об этом сообщил министр социальной политики Александр Рева, передает Радио Свобода.

По его словам приблизительно 44% людей получают те или иные виды социальной помощи от государства.

Читайте: Монетизация субсидий с 2019 года утверждена: даты

Рева напомнил, что согласно Конституции, Украина является социальным государством.

Он отметил, что субсидии получают пять миллионов домохозяйств.

Ранее в Министерстве социальной политики пообещали, что с марта 2019 начнется рост размера пенсий.

Фото: msp.gov.ua.

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