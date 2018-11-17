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Факти / Україна / Російські окупанти приховують дані щодо постраждалих цивільних на Донбасі - штаб/

Российские оккупанты скрывают данные о пострадавших гражданских на Донбассе – штаб

Украинская сторона заявила, что так называемая “администрация” оккупированного Донбасса скрывает данные о пострадавших среди гражданского населения.

ДНР

Оккупационная администрация РФ скрывает информацию о пострадавших среди гражданского населения на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сотрудники ОБСЕ пытались уточнить информацию о жертвах и пострадавших среди гражданского населения, однако оккупанты не позволили им это сделать.

– Медперсонал отказался выполнить просьбу наблюдателей о встрече с пострадавшим, ссылаясь на то, что Миссии “необходимо получить разрешение” от “министерства” вооруженных формирований в Луганске, – говорится в сообщении.

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Украина в очередной раз засудила такие действия “администрации” на Донбассе, свидетельствующие о том, что у оккупантов существует информация, которую они пытаются скрыть.

К слову, в США заявили, что они являются самым большим союзником Украины в противостоянии с РФ.

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