Украинская сторона заявила, что так называемая “администрация” оккупированного Донбасса скрывает данные о пострадавших среди гражданского населения.

Оккупационная администрация РФ скрывает информацию о пострадавших среди гражданского населения на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сотрудники ОБСЕ пытались уточнить информацию о жертвах и пострадавших среди гражданского населения, однако оккупанты не позволили им это сделать.

– Медперсонал отказался выполнить просьбу наблюдателей о встрече с пострадавшим, ссылаясь на то, что Миссии “необходимо получить разрешение” от “министерства” вооруженных формирований в Луганске, – говорится в сообщении.

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Украина в очередной раз засудила такие действия “администрации” на Донбассе, свидетельствующие о том, что у оккупантов существует информация, которую они пытаются скрыть.

К слову, в США заявили, что они являются самым большим союзником Украины в противостоянии с РФ.