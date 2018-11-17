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Выборы 2019: евродепутат посоветовал готовиться к противодействию дезинформации РФ

Во время президентских и парламентских выборов в 2019 году Украине нужно готовиться противодействовать дезинформационным кампаниям РФ.

Вибори

Председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС от Европейского парламента Дариуш Росати заявил, что Украина должна быть готова противодействовать дезинформационным кампаниям РФ, которые они могут запустить во время президентских и парламентских выборов в 2019 году, передает УНИАН.

По его словам, США и ЕС будут поддерживать Украину в условиях агрессии РФ.

– У нас особенно сейчас вызывает беспокойство то, что в последнее время усилилась дезинформационная война, направленная на то, чтобы запутать украинцев и вызвать раздор между ними во время следующих выборов, – сказал Росати.

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Евродепутат добавил, что дезинформационная кампания России достаточно опасная, поэтому Украина должна подготовиться к противодействию.

К слову, начало избирательной кампании в Украине назначили на конец декабря 2018 года.

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