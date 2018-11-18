PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / День работников сельского хозяйства 2018: лучшие поздравления/

День работников сельского хозяйства 2018: лучшие поздравления

В третье воскресенье ноября в Украине отмечают День работников сельского хозяйства. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.

День работников сельского хозяйства является праздником людей, которые работают в сельском хозяйстве, предприятиях пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.

Праздник был установлен указом Президента Украины О Дне работников сельского хозяйства от 7 октября 1993 года.

В этот день поздравьте всех знакомых, которые имеют отношение к сельскому хозяйству.

Всех, кто сельскому хозяйству
Жизнь и труд свой посвятил.
Поздравляю с днем чудесным,
Пусть на все хватает сил.

За работу вам спасибо,
Ведь вы кормите народ.
Я желаю вам здоровья
И не знать в судьбе невзгод.

Пусть работа в радость будет,
Душу греет результат.
На пути к победам видным
Будет меньше пусть преград.

***

Желаю вам большого урожая,
Чтоб непрерывно возрастал доход,
И чтобы люди труд ваш уважали,
Был очень плодородным каждый год.

Любви и счастья вашим добрым семьям,
Достатка и везения во всем,
Желаю вам наград и много премий
За ваш успех в таком труде большом!

***

Спасибо всем, кто сеет, пашет,
Кто бережет посевы наши,
Их обрабатывает с толком,
Чтоб урожай попал на стол к нам.

Здоровья вам и сил в избытке,
Чтоб на работу шли с улыбкой,
Погоды ясной ежедневно
И атмосферы вам душевной!

***

Поздравляем тех, кто точно знает,
О том, как в поле просо созревает!
За вас, трудиться кто умеет,
Да сил своих нисколько не жалеет!
Работы вам полегче и дождей побольше,
А раз зима, так отдохнуть подольше.
Всегда успеха и во всем!
Отличным пусть, огромным будет дом.
Красивой жизни, яркой в нем!
Работа не волк, говорят там и тут.
У вас же и волки пусть в лес не сбегут!

***

Вы пашете и сеете,
Лениться не умеете.
Не зная сна и отдыха
Ваш труд подобен подвигу.

Пусть планы получаются,
Культуры улучшаются,
Дождем погода балует,
А урожайность радует.

Еще желаем искренне
Доходы, чтоб повысились.
Мы вас благодарим,
Спасибо говорим.

Читайте: Основные украинские отрасли, инвестирующие за рубеж, – аграрии, горняки и металлурги – СМИ

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что селянам ни в коем случае не запретят продавать молоко и мясо.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка