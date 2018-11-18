В третье воскресенье ноября в Украине отмечают День работников сельского хозяйства. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.

День работников сельского хозяйства является праздником людей, которые работают в сельском хозяйстве, предприятиях пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.

Праздник был установлен указом Президента Украины О Дне работников сельского хозяйства от 7 октября 1993 года.

В этот день поздравьте всех знакомых, которые имеют отношение к сельскому хозяйству.

Всех, кто сельскому хозяйству

Жизнь и труд свой посвятил.

Поздравляю с днем чудесным,

Пусть на все хватает сил.

За работу вам спасибо,

Ведь вы кормите народ.

Я желаю вам здоровья

И не знать в судьбе невзгод.

Пусть работа в радость будет,

Душу греет результат.

На пути к победам видным

Будет меньше пусть преград.

***

Желаю вам большого урожая,

Чтоб непрерывно возрастал доход,

И чтобы люди труд ваш уважали,

Был очень плодородным каждый год.

Любви и счастья вашим добрым семьям,

Достатка и везения во всем,

Желаю вам наград и много премий

За ваш успех в таком труде большом!

***

Спасибо всем, кто сеет, пашет,

Кто бережет посевы наши,

Их обрабатывает с толком,

Чтоб урожай попал на стол к нам.

Здоровья вам и сил в избытке,

Чтоб на работу шли с улыбкой,

Погоды ясной ежедневно

И атмосферы вам душевной!

***

Поздравляем тех, кто точно знает,

О том, как в поле просо созревает!

За вас, трудиться кто умеет,

Да сил своих нисколько не жалеет!

Работы вам полегче и дождей побольше,

А раз зима, так отдохнуть подольше.

Всегда успеха и во всем!

Отличным пусть, огромным будет дом.

Красивой жизни, яркой в нем!

Работа не волк, говорят там и тут.

У вас же и волки пусть в лес не сбегут!

***

Вы пашете и сеете,

Лениться не умеете.

Не зная сна и отдыха

Ваш труд подобен подвигу.

Пусть планы получаются,

Культуры улучшаются,

Дождем погода балует,

А урожайность радует.

Еще желаем искренне

Доходы, чтоб повысились.

Мы вас благодарим,

Спасибо говорим.

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К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что селянам ни в коем случае не запретят продавать молоко и мясо.