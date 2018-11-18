В понедельник, 19 ноября, в южных и центральных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – мокрый снег и гололед.

Об этом предупреждает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, днем ​​19 ноября в регионах на юге и в центре страны сильные снегопады и гололед.

В южных областях, а также в Крыму и Приазовье порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

На дорогах в Украине местами будет наблюдаться гололедица.

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Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег. Из-за этого по всей столице образовались 10-бальные пробки и произошло около 500 аварий.

На днях в результате сильных снегопадов на востоке США погибли не менее восьми человек, в пяти штатах без света остались почти 200 тыс. человек.