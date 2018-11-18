На сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде делегаты выдвинули конкретные предложения по противостоянию гибридным атакам России.

Противостоять гибридным операциям Кремля нужно закрытием “серых зон” в Восточной Европе.

Об этом заявил британский парламентарий лорд Джон Джоплинг перед делегациями стран во время 64-й сессии ПА НАТО, слова которого процитировала депутат из фракции БПП Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

По его словам, неопределенность относительно восточноевропейских стран будет побуждать Кремль к дальнейшим агрессивным действиям на этом направлении. Джоплинг убежден, что страны этого региона, среди которых и Украина, должны получить четкую перспективу членства как в НАТО, так и в ЕС.

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– Их присоединение должно базироваться исключительно на введении критериев их членства.

Напомним, в НАТО назвали “выборы” на Донбассе очередным шагом России в гибридной войне против Украины.