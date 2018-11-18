Звезда украинской оперной сцены Диана Петриненко скончалась в субботу, 17 ноября, на 89 году жизни.

О смерти Дианы Петриненко сообщил театральный режиссер Сергей Проскурня на своей странице в Facebook.

В эфире UA: Українське радіо он рассказал, что состояние певицы ухудшилось несколько дней назад и около 22.00 в субботу, 17 ноября, она умерла.

По его словам, прощание с Дианой Петриненко состоится во вторник, 20 ноября, в 11.00 в большом зале оперной студии Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского.

Диана Петриненко родилась в селе Белоусовка Черкасской области. Окончила Киевское музыкальное училище, затем – Киевскую консерваторию. В 1955-1958 гг. была солисткой Государственной академической хоровой капеллы УССР Думка, с 1962-го по 1988-й – Киевской филармонии.

Петриненко гастролировала в США, Канаде, Италии, Франции, Японии, Венгрии, Финляндии, Югославии.

Оперная певица является матерью известного украинского музыканта Тараса Петриненко.

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Фото: UA: Радіо Культура