Польша отказывается от медицинской реформы, которую внедряла 19 лет как от не эффективной. Украина наоборот, решила использовать польскую модель изменений отрасли.

Об этом в блоге для издания Киев Власть написал народный депутат Украины от фракции Батькивщина, член парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Дубиль.

– В 2018 году Польша начинает новую реформу здравоохранения. Даже не реформу, а коренное изменение организационно-правового механизма функционирования отрасли. Власти страны хотят перестроить те положения, которые сейчас собирается внедрить украинская власть, – написал Дубиль.

При этом он уточнил, что объем финансирования медицинской отрасли в Польше в 6 раз больше, чем в Украине, при том, что население стран почти одинаково. В частности, польские власти тратят на здравоохранение – 34 млрд долл.

– Польша выделяет на оплату медицинского обслуживания граждан через центральный орган, аналогичный нашей Нацслужбе здоровья, больше, чем в Украине – около $20 млрд в год (или $526 на человека). Сравните с $3,3 млрд в год (или $85 на человека, из которых только 60 идет на медицинские учреждения), которые тратит Украина! И даже при таком финансировании Польша не смогла сделать функционирование медицины, особенно первички эффективным, – подчеркнул Дубиль.

По его словам, за 19 лет реформирования соседней стране не удалось решить проблему кадров, которая существует и в Украине. Кроме того, реформа способствовала возникновению больших очередей в польских медучреждениях, что заставляло пациентов обращаться в частные заведения.

Проблемой также стало лечение поляков в стационарах по новой системе, которую планирует ввести и Украины в 2020 году. В частности, нет общего стандарта перечня и тарификации услуг, то есть, четко не определено сколько и за какое лечение должно платить государство.

– И вот пациент после нескольких месяцев ожидания попадает в стационар. Здесь его начинают лечить, но не долечивают – потому что государство нерегулярно платит больнице за пребывание больного в стационаре, – пояснил Дубиль.

Депутат отметил, что в рейтинге Европейского индекса здоровья пациента за 2016 год Польша заняла 31 место из 34.

– Проанализировав почти двадцатилетний опыт соседей, наша власть должна была трижды подумать – стоит ли его перенимать, – подчеркнул Дубиль

– Еще раз подчеркиваю: только конструктивный анализ и диалог способны изменить нашу медицину к лучшему. Спуск же реформы сверху приводит только к еще большему барьеру между чиновниками центральной власти и обычными медработниками. Страдают от этого не только врачи, но и обычные украинцы. Уверен, уже скоро у нас будет возможность вместе с лучшими экспертами и нашими медработниками начать полностью перекраивать систему здравоохранения, чтобы сделать ее действительно эффективной, – резюмировал депутат.

Напомним, в 2019 году медреформа в Украине продолжит свое действие и коснется семейных врачей, платных услуг и оформления медицинских карт.