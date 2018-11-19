Месяц назад в Украине официально начался отопительный сезон. Но в Кривом Роге о нем ни слуху, ни духу. Люди мерзли, потому что в местной теплоснабжающей компании не было так называемой номинации – проще говоря, соглашения с Нафтогазом.

В понедельник у жителей Кривого Рога лопнуло терпение.

Пока активисты пикетировали Криворожгаз, на котельных местной теплоцентрали неизвестные сорвали пломбы, открутили вентили и в замерзшие районы города хоть и незаконно, но пошло тепло.



Тепло людям дали, но после инцидента, очевидно, начнется судебная волокита – на кого повесить долги за несанкционированную подачу. На Криворожгаз или теплоцентрали. Но жители переживают, чтобы крайними не сделали их. И не пришлось закрывать финансовые дыры новыми платежами.

Пока Кривой Рог в середине ноября горем пополам вошел в отопительный сезон, в городе Смела, Черкасской области, уже начали сливать воду с батарей, эвакуировать пациентов из больниц, закрывать школы и детсады.

В Нафтогазе разводят руками – мол, могут дать номинацию, то есть заключить соглашение с теплопоставщиками Смелы, только если последние выполнят условия постановления Кабмина о предоставлении газа или погасят долг.

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Премьер между тем заявил, что за срыв отопительного сезона полную ответственность несет власть на местах.

Заложниками законодательного капкана и политического пинг-понга по украинской традиции стали простые потребители.

Ситуация в городе Смела возникла потому что на десятки миллиардов гривен были разворованы средства.

На такую ​​коррупционную болезнь страдает не только Смела. Часто посредниками газовых услуг, оказываются кипрские оффшорные компании-прокладки. Говорит сельский голова Елизаветовки, который уже два года отказывается платить деньги подобной фирме.

– Мы видим одни запутанные схемы, вся прибыль идет тем, кто основал эти компании. То есть на Кипр, государство не получает ничего. Дурят при этом государственную компанию, убытки ложатся на государственный бюджет, который уже трещит по швам. На счет кипрских компаний, по моей информации в 17-ти областях они доминируют и фактически узурпировали систему, – говорит глава поселкового совета.

То есть это банальный криминал, который при попустительстве высоких кабинетов получает колоссальные прибыли. А в результате вытекают миллионные долги, по которым людям не могут дать тепло.

Напомним, 13 ноября в Смеле объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления в жилых домах, школах, детсадах и больницах.