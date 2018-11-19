PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / На сколько вырастут зарплаты в 2019 году - прогноз НБУ/

На сколько вырастут зарплаты в 2019 году – прогноз НБУ

В НБУ считают, что в 2019 году номинальная зарплата украинцев вырастет на 16%.

Гривні

Нацбанк прогнозирует, что темпы роста заработных плат в Украине замедлятся до 16% в 2019 году и 10% в 2020 году, говорится в отчете НБУ.

По словам НБУ, в реальном выражении украинцы увидят рост зарплат на 7% и 5% в 2019 и 2020 годах соответственно.

В текущем году средний рост номинальных зарплат должен быть на уровне 25%.

Нацбанк считает, что среди факторов, которые повлияли на снижение скорости роста зарплат:

  • снижение интенсивности трудовой миграции;
  • более низкие темпы роста минимальной заработной платы;
  • более низкие темпы повышения зарплат в государственном секторе.

Читайте: Рейтинг самых высоких зарплат по Киеву

К слову, в 2019 году заработную плату контрактников Национальной гвардии Украины могут поднять на 30%.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка