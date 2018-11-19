В НБУ считают, что в 2019 году номинальная зарплата украинцев вырастет на 16%.
Нацбанк прогнозирует, что темпы роста заработных плат в Украине замедлятся до 16% в 2019 году и 10% в 2020 году, говорится в отчете НБУ.
По словам НБУ, в реальном выражении украинцы увидят рост зарплат на 7% и 5% в 2019 и 2020 годах соответственно.
В текущем году средний рост номинальных зарплат должен быть на уровне 25%.
Нацбанк считает, что среди факторов, которые повлияли на снижение скорости роста зарплат:
- снижение интенсивности трудовой миграции;
- более низкие темпы роста минимальной заработной платы;
- более низкие темпы повышения зарплат в государственном секторе.
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К слову, в 2019 году заработную плату контрактников Национальной гвардии Украины могут поднять на 30%.