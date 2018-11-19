В Украине могут значительно подорожать отопление для Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) с котельными и вырасти цены на продукции части предприятий.

К этому может привести принятия законопроекта, который в 25 раз повышает плату за выбросы СО2 сразу. Об этом OBOZREVATEL рассказала Руководитель организации Эко патруль в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

– Если ОСМД с котельной на данный момент вынуждено платить порядка 20 тыс. грн в год, при увеличении налога в 25 раз это уже будет 500 тыс. в год. А это уже ударит по карману членов ОСМД. Не говоря уже о предприятиях, которые уже сейчас платят 100, 200 тыс. или миллион, — рассказывает эксперт.

При этом полученные средства, по мнению Татьяны Лампики, распределяются неэффективно. Многие местные власти держат их на депозитах либо тратят на проведение праздников. В результате собранные средства могут просто пропасть.

Кроме того, резкое повышение ставки может привести к тенизации мелкого и среднего бизнеса. Предприятия будут скрывать выбросы для того, чтобы не платить огромный взнос, считает эксперт.

По ее словам, крупный бизнес, который продолжит платить, будет вынужден повышать цены на свою продукцию. А это повлияет на их конкурентоспособность на внешних рынках. И если это отобразится на объемах экспорта — пострадает вся страна: сократятся бюджетные поступления, количество валюты в стране.

– В любом случае налоги отображаются в стоимости продукции. Мы выйдем на тот уровень цен, которые существуют у наших соседей, потому что предприятия будут вынуждены повышать цены, — уверена Татьяна Лампика.

Напомним, президент объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков заявил, что повышение экологического налога в 25 раз приведет к сокращению темпов работы предприятий и ударит по экономике Украины.