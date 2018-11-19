PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / У Харкові можуть заборонити маршрутки/

В Харькове могут запретить маршрутки

Более 5 тысяч человек проголосовали за петицию о ликвидации маршруток в Харькове, теперь ее должны рассмотреть депутаты.

Местные депутаты в Харькове возьмутся за вопрос ликвидации маршруток в городе.

Петиция об этом прошла публичное голосование и оказалась на столе городского совета, пишет Интерфакс-Украина.

5 тыс. 381 человек считают, что маршрутки не должны ездить по улицам Харькова. Горожане предлагают заменить их автобусами и троллейбусами. По мнению харьковчан, маршрутки – это некомфортный транспорт, который не справляется с пассажиропотоком и плохо контролируется.

Читайте: В Одессе дорожает проезд в электротранспорте: когда и на сколько

Автор петиции отмечает, что в автобусах и троллейбусах можно будет установить систему электронной оплаты билета, что сделает проезд жителей Харькова комфортнее.

Напомним, украинцам стала доступной информация о лицензиях на перевозку пассажиров онлайн.

Фото: sq.com.ua

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Швидка допомога
В харьковском ресторане внезапно умерла 20-летняя студентка
Пікет у Харкові
В Харькове десятки домов без тепла: люди пикетируют мэрию
Харьковский аэропорт отменяет рейсы из-за тумана
Новий рік 2019 у Києві
Новый год 2019: какие улицы Киева перекроют и где ограничат движение
В рейтинг самых грязных городов Европы попали 4 украинских
Не будь как тортники! Как бороться с буллингом в школе
Злодія прив'язали скотчем до дерева
В Харькове вора привязали скотчем к дереву
Кличко: Более 1200 единиц общественного транспорта Киева оснащены WiFi и GPS-трекерами
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка