Более 5 тысяч человек проголосовали за петицию о ликвидации маршруток в Харькове, теперь ее должны рассмотреть депутаты.

Местные депутаты в Харькове возьмутся за вопрос ликвидации маршруток в городе.

Петиция об этом прошла публичное голосование и оказалась на столе городского совета, пишет Интерфакс-Украина.

5 тыс. 381 человек считают, что маршрутки не должны ездить по улицам Харькова. Горожане предлагают заменить их автобусами и троллейбусами. По мнению харьковчан, маршрутки – это некомфортный транспорт, который не справляется с пассажиропотоком и плохо контролируется.

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Автор петиции отмечает, что в автобусах и троллейбусах можно будет установить систему электронной оплаты билета, что сделает проезд жителей Харькова комфортнее.

Напомним, украинцам стала доступной информация о лицензиях на перевозку пассажиров онлайн.

Фото: sq.com.ua