Дрогобыч – небольшой город во Львовской области, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Факты ICTV выяснили, чем он особенный и что интересного здесь можно увидеть.

Издавна здесь добывали соль и нефть, здесь учились и работали такие выдающиеся деятели как, например, Иван Франко, Юрий Дрогобыч и Бруно Шульц. Вечерняя театрализованная экскурсия по городу под названием Тайны подземелья Дрогобычской ратуши входит в топ-12 лучших экскурсий в Украине. Старая брусчатка и высокая ратуша с часами создают особую атмосферу прошлого. Недавно в Дрогобыче появился официальный туристический логотип, который полностью отражает его сущность.

Что посмотреть?

Информационный центр – первое место, куда нужно зайти сразу после прибытия. Вас встретят приветливые работники, которые готовы рассказать о самых интересных местах в Дрогобыче. Здесь можно получить бесплатные карты, брошюры и другую литературу, приобрести оригинальные сувениры, кружки с логотипом и символикой города, которые выполнены в современном стиле. И главное – знаменитую дрогобычскую соль, которая пользуется высоким спросом у посетителей.

Площадь Рынок и ратуша. На Площади Рынок расположено помещение городской ратуши, с высокой башней, которую просто необходимо покорить, если вы находитесь в городе впервые. Смотровая площадка открывает прекрасную панораму на город, а большие часы ратуши имеют свою историю. По словам жителей, они выполняют три функции: показывают точное время, исполняют желания и даже спасают жизни людей. Существует легенда, что если прийти к ним ровно в 18.00 и загадать желание, оно обязательно сбудется. В годы Второй мировой войны в механизме часов скрывались две еврейки. Благодаря им они спасли свои жизни. Через некоторое время они возвращались в город специально, чтобы снова увидеть часы и отблагодарить их.

































В нем вся соль. Почему стоит посетить Дрогобыч / 8 фотографий

Музей весов – уникальное и, возможно, единственное место в Украине, где собрано около сотни различных весов. Все они имеют уникальный дизайн. Каждый прибор имеет свое назначение: весы для монет, лекарственные весы, весы для младенцев и т.д. Именно здесь можно увидеть уникальную вещь – весы, благодаря которым в средневековые времена вычисляли ведьм. Тогда считалось, что женщина, которая весит меньше 49 кг, стопроцентно является ведьмой.



Дрогобычский солеварный завод основан еще в 1250 году. На данный момент это самое старое действующее предприятие в Украине. На экскурсии можно увидеть процесс изготовления соли и прогуляться солевыми шахтами. В будущем помещения хотят реставрировать и сделать из него целый музей.

Балкон. Приехать в новый город, чтобы просто посмотреть на балкон? Почему нет! Если этот балкон старше самого здания. Исторические обстоятельства сложились так, что после Первой мировой войны многие дома возле Площади Рынок были повреждены. Поэтому при построении данного дома люди почему-то использовали балкон со старого. Вот так появился дом, балкон которого родом из 19 века, а сам дом уже с 20-того.

Памятники. В городе существует множество памятников таким выдающимся лицам как, например, Адам Мицкевич, Иван Франко, Тарас Шевченко, Юрий Дрогобыч, Степан Бандера, Иван Пало ІІ.























В нем вся соль. Почему стоит посетить Дрогобыч / 5 фотографий

Развлечения

Жители города и местные предприниматели заинтересованы в развитии Дрогобыча и привлечении туристов. Появляются концептуальные заведения с особой атмосферой. В кафе Арбуз предлагают выпить кофе с символом города – солью. К тому же, здесь можно полакомиться соленым мороженым и даже тортом с солью.

Заведение Osteria Doshka предлагает воспользоваться старым телефоном, которому около ста лет. Что интересно, он до сих пор работает и, посетив заведение, вы можете проверить это самостоятельно, позвонив на любой номер.

Где остановиться

В городе насчитывается несколько хостелов, однако эта сфера работает не идеально.

Дрогобыч – очень атмосферный и приветливый город. Ему прогнозируют перспективное туристическое будущее. Вокруг соли строится бренд города, ведь она является его символом. Здесь есть что посмотреть, где остановиться и где развлечься. Несколько хостелов, интересные заведения, демократичные цены, музей солеварения – вот важнейшие приманки, которые гарантируют туристический поток.

Людмила Богданова

Фото: drogtravel.com