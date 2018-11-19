PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Україна може призупинити членство в Інтерполі/

Украина может приостановить членство в Интерполе

В случае, если Интерпол возглавит россиянин, украина может приостановиться свое членство.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что, если Интерпол возглавит россиянин, то Украина будет рассматривать возможность о приостановке своего членства.

– Возможное президентство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны – Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ІСРО, – отметил министр.

Читайте: Евродепутат призвала ЕС покинуть Интерпол, если во главу поставят россиянина

Напомним, главным претендентом на пост главы Интерпола является вице-президент организации россиянин Александр Прокопчук.

Фото: Арсен Аваков

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка