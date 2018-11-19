В случае, если Интерпол возглавит россиянин, украина может приостановиться свое членство.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что, если Интерпол возглавит россиянин, то Украина будет рассматривать возможность о приостановке своего членства.

– Возможное президентство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны – Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ІСРО, – отметил министр.

Читайте: Евродепутат призвала ЕС покинуть Интерпол, если во главу поставят россиянина

Напомним, главным претендентом на пост главы Интерпола является вице-президент организации россиянин Александр Прокопчук.

Фото: Арсен Аваков