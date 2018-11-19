Украина и США ведут переговоры о поставках нового военного оружия.

Об этом в интервью Defence News рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

– Мы ведем дискуссии с США относительно новых единиц военной техники, – сказал он.

После Javelin РФ отвела свои танки вглубь ОРДО, опасаясь, что противотанковое оружие будет использовано в случае провокации.

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Украине нужно развивать собственные военно-морские возможности.

– Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов, – отметил Климкин.

Напомним, НАТО осудило строительство Керченского моста и агрессию РФ на Азове.

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