Украина и США ведут переговоры о поставках нового военного оружия.
Об этом в интервью Defence News рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
– Мы ведем дискуссии с США относительно новых единиц военной техники, – сказал он.
После Javelin РФ отвела свои танки вглубь ОРДО, опасаясь, что противотанковое оружие будет использовано в случае провокации.
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Украине нужно развивать собственные военно-морские возможности.
– Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов, – отметил Климкин.
Напомним, НАТО осудило строительство Керченского моста и агрессию РФ на Азове.
Фото: Denisismagilov/Dreamstime
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