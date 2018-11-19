К концу 2018 курс гривны к доллару поднимется до показателя в 29,5-30.
Экономист Виктор Скаршевский считает, что курс гривны к доллару до конца текущего года составит 29,5-30 грн за доллар, передает Главред.
По его словам, в 2016 и 2017 годах наблюдалась девальвация гривны на 5%
– Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара до конца декабря в районе 29,5-30 грн за доллар, – сказал экономист.
Он заявил, что уже сегодня начала ухудшаться внешнеэкономическая конъюнктура, из-за чего возможно ослабление гривны.
Кроме того, на мировых рынках наблюдается укрепление американской валюты.
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К слову, благодаря новой программе МВФ, Украине удастся удерживать стабильный курс гривны в 2019 году.
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