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Остановите продажу! Флешмоб против товаров с символикой “ДНР” на Amazon

Amazon продает товары с символикой самопровозглашенной террористической республики “ДНР”.

Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, предложив при этом устроить флешмоб.

Условия очень простые – написать на почту генерального директора Amazon Джеффа Безоса письмо, что его компания помогает спонсировать терроризм. При этом Супрун указала адрес почты председателя Amazon – [email protected]

– Требуйте остановить продажу товаров, которая усиливает гибридную войну России против цивилизованного мира, – призвала она.

Также она добавила, что каждый должен осознавать, что поддерживая страну агрессора и террористические организации, которые она спонсирует, он поддерживает войну и смерть.

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Напомним, что ранее 27 депутатов Европарламента просят Amazon не продавать вещи с советской символикой.

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