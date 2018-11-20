21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы, который объединил два знаковых события в новейшей истории страны – Оранжевую революцию 2004 года и Революцию Достоинства 2013 года.

День Достоинства и Свободы установлен Указом Президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года.

Целью введения памятной даты стало донесение до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также чествование патриотизма и мужества граждан, которые стали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, национальных интересов нашего государства и его европейского выбора.

С чего все началось

22 ноября 2004 года – начало Оранжевой революции в Украине, общенациональных протестов, митингов и других акций гражданского неповиновения. Последней каплей стало объявление Центральной избирательной комиссией результатов второго тура президентских выборов. Из-за фальсификаций во время голосования и подсчета голосов Виктор Янукович опередил Виктора Ющенко. Украинцы тогда впервые вышли на Майдан и добились повторных выборов.

Через год, в ноябре 2005 года, Ющенко учредил праздник – День Свободы.

Однако, власть, установленная в Украине на тот момент, так и не смогла реализовать большинства ожиданий, возложенных на нее народом.

Впоследствии, следующим Президентом Украины стал Виктор Янукович. Он отменил День Свободы и объединил его с Днем Соборности Указом от 30 декабря 2011 года.

В ноябре 2013 года украинцы снова вышли на Майдан. Три года назад, вечером 21 ноября, на майдане Независимости начали собираться участники митинга, вскоре их было уже 1500, а 24 ноября – более 100 тыс. сторонников евроинтеграции. Протесты прошли также во Львове и Харькове.

Затем состоялась общестуденческая забастовка, а 29 ноября на Евромайдане прошел большой митинг с призывами к отставке правительства и досрочных выборов в парламент.

Кровавой оказалась ночь на 30 ноября. Тогда для разгона майдановцев преступная власть применила силу. И это было только начало. Протесты превратились из проевропейских на антиправительственные и стали более масштабными.

18-20 февраля – пик Революции Достоинства. Произошли кровавые столкновения в центре Киева, был подожжен Дом профсоюзов и убиты многие евромайдановцы, которые стали Героями Небесной сотни.

В ночь с 21 на 22 февраля Янукович сбежал из Украины, а Россия вскоре аннексировала Крым и без объявления войны вторглась на Донбасс.

День Достоинства и Свободы 2018

Традиционно в этот день люди поминают погибших во время революции, приносят цветы и лампадки к памятным местам, организовывают выставки и акции.

В Киеве возле часовни на алее Героев Небесной Сотни пройдет молебен и торжественное возложение цветов.

Также к мемориалу Небесной Сотни состоится шествие студентов.

В Доме профсоюзов пройдет выставка Назустріч свободі, а в колонном зале КГГА состоится фотовыставка фотокорреспондента и участника Евромайдана Александра Тимошенко.

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Ранее Факты ICTV писали, что в рамках уголовного дела о расстрелах участников мирных акций на Майдане в 2014 году арестован снайпер и бывший работник МВД.

Фото: УНИАН.