Завтра в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, в рамках которого в столице пройдет ряд тематических мероприятий.

План мероприятий по подготовке и празднованию этого памятного дня утвержден в КГГА.

Завтра пройдет акция Помним, в ходе которой студенты пройдут к Аллее Героев Небесной Сотни, где зажгут лампадки и возложат цветы.

21 ноября в Городской специализированной молодежной библиотеке Молодая гвардия пройдет встреча-беседа Осень, которая изменила страну. С этого же дня начинается выставка материалов Евромайдан. Как это было? Она продлится до 30 ноября.

Завтра пройдет городской квест, посвященный Дню Достоинства и Свободы. Его проведет Киевский центр детско-юношеского туризма, краеведения и военно-патриотического воспитания.

С 21 по 30 ноября в читальном зале Государственного архива Киева будет проходить выставка ко Дню Достоинства и Свободы.

Ряд мероприятий ко Дню достоинства уже начался. Например, в Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость с 19 ноября и до конца месяца проходит фотовыставка Майдан – крепость духа.

На время проведения мероприятий возможно ограничение движения транспорта и внесенияе изменений в график работы городского пассажирского транспорта. Какие улицы будут перекрыты и время не сообщается.

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К слову, ранее мы публиковали, чем запомнились и чем теперь занимаются бизнесмены и экспаты, пришедшие к власти после Евромайдана.