В Кировоградской области в рамках декоммунизации переименовали Кировоградский район.

В Кировоградской области появился Кропивницкий район. Это произошло после переименования в рамках декоммунизации Кировоградского района. За смену названия проголосовали 231 депутат, пишет пише УНИАН.

В постановлении говорится, что согласно пункту 29 ч. 1 статьи 85 КУ, пункта 8 статьи 7 ЗСУ Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики Кировоградский район меняет название на Кропивницкий.

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Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Отметим, также Рада направила в Конституционный суд изменения о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

А вот за смену названия Днепропетровской области на Сичеславскую проголосовали всего 202 народных избранников из необходимых 226.

Напомним, станцию метро Петровка в Киеве переименовали в Почайную.