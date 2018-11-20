В Кировоградской области в рамках декоммунизации переименовали Кировоградский район.
В Кировоградской области появился Кропивницкий район. Это произошло после переименования в рамках декоммунизации Кировоградского района. За смену названия проголосовали 231 депутат, пишет пише УНИАН.
В постановлении говорится, что согласно пункту 29 ч. 1 статьи 85 КУ, пункта 8 статьи 7 ЗСУ Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики Кировоградский район меняет название на Кропивницкий.
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Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Отметим, также Рада направила в Конституционный суд изменения о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.
А вот за смену названия Днепропетровской области на Сичеславскую проголосовали всего 202 народных избранников из необходимых 226.
Напомним, станцию метро Петровка в Киеве переименовали в Почайную.