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Факти / Україна / Нова резолюція ООН щодо Криму: що змінилося/

Новая резолюция ООН по Крыму: что изменилось

Несколько дней назад за обновленный проект резолюции по Крыму проголосовали 67 государств-членов ООН. В ней впервые поименно вспоминают украинских политзаключенных.

Генасамблея ООН

Резолюция ООН называется Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, и в декабре она еще должна пройти всеобщее голосование, говорится в сюжете Утра в большом городе.

Эксперт по вопросам международной политики Илия Куса считает ее сильным дипломатическим документом, который свидетельствует о поддержке Украины в противостоянии с Россией.

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В частности, в ней впервые поименно вспоминают украинских политзаключенных: Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку. Это при том, что подобные уточнения не присущи таким документам.

Среди других отличий – в ней говорится о запрете призыва в российскую армию на оккупированной территории.

По мнению эксперта по вопросам внешней политики и политики безопасности Александра Хары, войну с РФ не выиграть такими резолюциями, однако они необходимы для фиксирования всех преступлений России.

Напомним, 16 ноября за обновленный проект резолюции по Крыму проголосовали 67 государств-членов ООН, 26 – выступили против и 82 страны воздержались.

Фото: Dreamstime

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