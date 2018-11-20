Несколько дней назад за обновленный проект резолюции по Крыму проголосовали 67 государств-членов ООН. В ней впервые поименно вспоминают украинских политзаключенных.

Резолюция ООН называется Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, и в декабре она еще должна пройти всеобщее голосование, говорится в сюжете Утра в большом городе.

Эксперт по вопросам международной политики Илия Куса считает ее сильным дипломатическим документом, который свидетельствует о поддержке Украины в противостоянии с Россией.

Читайте: Россия привезла в ООН представителей ОРДЛО, но выступить им не дали

В частности, в ней впервые поименно вспоминают украинских политзаключенных: Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку. Это при том, что подобные уточнения не присущи таким документам.

Среди других отличий – в ней говорится о запрете призыва в российскую армию на оккупированной территории.

По мнению эксперта по вопросам внешней политики и политики безопасности Александра Хары, войну с РФ не выиграть такими резолюциями, однако они необходимы для фиксирования всех преступлений России.

Напомним, 16 ноября за обновленный проект резолюции по Крыму проголосовали 67 государств-членов ООН, 26 – выступили против и 82 страны воздержались.

Фото: Dreamstime