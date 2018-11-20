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Погода в Украине на сегодня, 20 ноября (КАРТА)

Сегодня в восточной части Украины ожидается небольшой мокрый снег.

Сегодня на большинстве территории Украины днем ​​без осадков, только в восточных областях возможен небольшой мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке Украины ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 1-6° мороза. Днем немного потеплеет – от 2° мороза до 4° тепла.

На Закарпатье воздух прогреется до 5-10° выше нуля.

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В Киеве сегодня облачно с прояснениями, но без осадков.

Температура воздуха ночью 2-4° мороза. Днем немного потеплеет и отметки термометров покажут 0-2° тепла.

К слову, на этот раз зима выдастся достаточно теплой, но иногда будут приходить сильные морозы.

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