Появились первые фото вертолетов Airbus Н225 Super puma для Украины.
Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал в Twitter фото вертолетов Airbus Н225 Super puma, которые в декабре должны передать в ГСЧС и Нацполицию.
Изготовлением вертолетов занимается Франция.
– Первые вертолеты для Украины Airbus Н225 Super puma – практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты, – написал Аваков.
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По словам министра, пилоты уже нарабатывают опыт в управлении новыми вертолетами.
Сборку уже завершают – Аваков показал французские вертолеты для Нацполиции / 3 фотографии
К слову, 1 января 2019 в Украине планируют повысить пенсии военным.
Фото: Arsen Avakov
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