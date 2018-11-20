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Факти / Україна / Збірку вже завершують - Аваков показав французькі гелікоптери для Нацполіції/

Сборку уже завершают – Аваков показал французские вертолеты для Нацполиции

Появились первые фото вертолетов Airbus Н225 Super puma для Украины.

Гелікоптер

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал в Twitter фото вертолетов Airbus Н225 Super puma, которые в декабре должны передать в ГСЧС и Нацполицию.

Изготовлением вертолетов занимается Франция.

– Первые вертолеты для Украины Airbus Н225 Super puma – практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты, – написал Аваков.

Читайте: Повышение зарплат и компенсация аренды жилья. Как будут мотивировать полицейских

По словам министра, пилоты уже нарабатывают опыт в управлении новыми вертолетами.

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Сборку уже завершают – Аваков показал французские вертолеты для Нацполиции / 3 фотографии

К слову, 1 января 2019 в Украине планируют повысить пенсии военным.

Фото: Arsen Avakov

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