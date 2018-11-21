В Верховной Раде предложили ввести в Украине уголовную ответственность за клевету. Союз журналистов призывает бойкотировать законопроект.

Законопроект №9306 зарегистрировали нардепы из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин.

Они предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 151 (2) Клевета.

Так, разделяют два вида клеветы:

умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию (наказывать будут штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами до одного года, или ограничением свободы до двух лет )

заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию (наказывать будут штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами до одного года, или ограничением свободы ) клевету, совершенную путем публичного демонстрирования в СМИ или в сети интернет (наказывать будут в виде штрафа от 500 до 1500 необлагаемых минимумов или исправительных работ от одного до двух лет, или ограничение свободы от двух до пяти лет)

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Национальный союз журналистов Украины призвал бойкотировать этот законопроект, сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

– Фактически нардепы призывают сажать журналистов за критику власти! (Потому что для них и журналистские расследования, и язвительные комментарии – это же все клевета). Ни в одной цивилизованной стране такого нет!, – заявляет глава НСЖУ.

Напомним, с 10 ноября за незаконное пересечение государственной границы Украины вводится уголовная ответственность