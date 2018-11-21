В День Достоинства и Свободы Факты ICTV предлагают пересмотреть, что писали иностранные СМИ об Украине времен Революции Достоинства.

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. В этот день вспоминают две знаменательные для украинской истории революции – Оранжевую революцию и Революцию Достоинства.

Революция Достоинства стала главным инфоповодом не только для Украины. СМИ со всего мира освещали события того времени.

Мы предлагаем вспомнить, что писали иностранные СМИ о Революции Достоинства, Украине и ее будущем.

Газета The New York Times разместила на главной странице правоохранителей, которые мучают протестующего.

Большинство СМИ изображали революцию “в огне”. Горящие фотографии стали яркими иллюстрациями для материалов The Guardian, The Washington Post, CNN, и немецкого издания Suddeutsche Zeitung.





















День Достоинства и Свободы: какими нас видел мир / 5 фотографий

Многие европейские и американские издания внимательно наблюдали за ситуацией в Украине. Многие из них освещали события в реальном времени. Основные темы – количество жертв, стычки с правоохранителями и жизни майдановцев на баррикадах.

































День Достоинства и Свободы: какими нас видел мир / 8 фотографий

Корреспондент CNN показал ужасающие кадры событий 20-22 февраля. Акцент в сюжете на первую медицинскую помощь, которую предоставляли раненым и погибшим от пуль снайперов.

Американское издание The Times публикует Украину на обложке своего журнала в марте 2014. Уже после революции они пишут:

“Это еще не конец. Пока протестующие празднуют, а политики спорят, Путин обдумывает свой следующий шаг”.

В The New Yorker подхватили волну войны, которая приближалась в то время к Украине с Востока. В материале “Украина готовится к войне” они также предрекали, что скоро Путин начнет наступление.

Фото: gettyimages