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Факти / Україна / Політика / Окупанти вирішили змінити кордони Криму/

Оккупанты решили поменять границы Крыма

Оккупанты хотят определить границу между аннексированным Крымом и Севастополем по тем границам, что были утверждены в СССР.

Об этом заявил “глава Севастополя” Дмитрий Овсянников, передает Крым.Реалии.

– До конца года будет подписано письменное соглашение, затем проведены кадастровые работы. Территория Севастополя практически на 100% будет совпадать с границами, установленными еще в СССР, – сказал он.

Оккупанты уже пришли к договоренности касательно восьми из девяти спорных участков границы.

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Из-за спорных участков граница между оккупированным Крымом и Севастополем не установлена, переговоры ведутся с января 2017 года.

Отметим, так у Севастополя могут отобрать важные территории у границ с Ялтой и Бахчисараем.

Площадь спорных участков – около 400 гектаров.

Напомним, Россия перегруппировала корабли в Крыму для возможных действий на Азове.

ФотоNataliia Yankovets|Dreamstime.com

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