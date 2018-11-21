Оккупанты хотят определить границу между аннексированным Крымом и Севастополем по тем границам, что были утверждены в СССР.
Об этом заявил “глава Севастополя” Дмитрий Овсянников, передает Крым.Реалии.
– До конца года будет подписано письменное соглашение, затем проведены кадастровые работы. Территория Севастополя практически на 100% будет совпадать с границами, установленными еще в СССР, – сказал он.
Оккупанты уже пришли к договоренности касательно восьми из девяти спорных участков границы.Читайте: Новая резолюция ООН по Крыму: что изменилось
Из-за спорных участков граница между оккупированным Крымом и Севастополем не установлена, переговоры ведутся с января 2017 года.
Отметим, так у Севастополя могут отобрать важные территории у границ с Ялтой и Бахчисараем.
Площадь спорных участков – около 400 гектаров.
Напомним, Россия перегруппировала корабли в Крыму для возможных действий на Азове.