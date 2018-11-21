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Погода в Украине на сегодня, 21 ноября (КАРТА)

Антициклон с севера Европы принесет сухую погоду в большинстве областей Украины, существенные осадки маловероятны.

Температура воздуха в течение дня составит 0-5 градусов тепла, на юге 2-7 градусов тепла. Ночью ожидается 0-5 градусов мороза, передает Укргидрометцентр.

Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица.

В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

В северных областях – сухая погода. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​от 1 мороза до 4 градусов тепла.

В восточных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​от 2 мороза до 3 градусов выше нуля.

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В центральных областях существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем ​​1-5 градусов выше нуля.

На юге Украины ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​2-7 градусов выше нуля.

К слову, на этот раз зима выдастся достаточно теплой, но иногда будут приходить сильные морозы.

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