Антициклон с севера Европы принесет сухую погоду в большинстве областей Украины, существенные осадки маловероятны.
Температура воздуха в течение дня составит 0-5 градусов тепла, на юге 2-7 градусов тепла. Ночью ожидается 0-5 градусов мороза, передает Укргидрометцентр.
Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица.
В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В северных областях – сухая погода. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.
В восточных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов выше нуля.
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В центральных областях существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 1-5 градусов выше нуля.
На юге Украины ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью около нуля, днем 2-7 градусов выше нуля.
К слову, на этот раз зима выдастся достаточно теплой, но иногда будут приходить сильные морозы.