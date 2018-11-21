Кабинет министров уволил руководительницу Государственной лекарственной службы Наталью Гудзь.
Кабмин уволил руководительницу Государственной лекарственной службы Наталью Гудзь.
Об этом сообщает Минздрав на странице в Facebook.
Наталья Гудзь незаконно запрещала вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбняка и гепатита B.
У экс-руководительницы Гослекслужбы не было достаточных оснований для введения запретов.
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Из-за этих запретов детей не могли вакцинировать согласно календарю профилактических прививок.
Кроме того, такие распоряжения привели к увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации.
Ранее Факты ICTV писали об отстранении руководства Гослекслужбы.
Фото: Гослекслужба
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