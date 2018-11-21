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Правительство уволило руководительницу Гослекслужбы

Кабинет министров уволил руководительницу Государственной лекарственной службы Наталью Гудзь.

наталія гудзь

Кабмин уволил руководительницу Государственной лекарственной службы Наталью Гудзь.

Об этом сообщает Минздрав на странице в Facebook.

Наталья Гудзь незаконно запрещала вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбняка и гепатита B.

У экс-руководительницы Гослекслужбы не было достаточных оснований для введения запретов.

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Из-за этих запретов детей не могли вакцинировать согласно календарю профилактических прививок.

Кроме того, такие распоряжения привели к увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации.

Ранее Факты ICTV писали об отстранении руководства Гослекслужбы.

Фото: Гослекслужба

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