Кабинет министров уволил руководительницу Государственной лекарственной службы Наталью Гудзь.

Кабмин уволил руководительницу Государственной лекарственной службы Наталью Гудзь.

Об этом сообщает Минздрав на странице в Facebook.

Наталья Гудзь незаконно запрещала вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбняка и гепатита B.

У экс-руководительницы Гослекслужбы не было достаточных оснований для введения запретов.

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Из-за этих запретов детей не могли вакцинировать согласно календарю профилактических прививок.

Кроме того, такие распоряжения привели к увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации.

Ранее Факты ICTV писали об отстранении руководства Гослекслужбы.

Фото: Гослекслужба