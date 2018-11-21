Великобритания готова расширить программу подготовки украинских военных в рамках операции Orbital.

Во время встречи министра обороны Степана Полторак и государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Гэвина Уильямсона обсуждался вопрос расширения программы подготовки военных Украины в рамках операции Orbital. К ней могут привлечь воздушные и военно-морские силы, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Уильямсона, встречи представителей Украины и Великобритании дают возможность узнать, какую помощь ВСУ сегодня возможно предоставить.

– Мой взгляд относительно дальнейшего сотрудничества такой: наши люди должны работать как можно больше и теснее бок о бок – это лучший пример для взаимопонимания, обмена опытом и интеграции Украины в трансатлантическое сообщество, – сказал госсекретарь по вопросам обороны Великобритании.

Он добавил, что после расширения операции Orbital британская сторона сможет улучшить оперативные возможности украинских военных в видах и родах войск.

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К слову, сейчас Украина и США ведут переговоры по поставкам нового оружия для военных.