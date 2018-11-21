Без реформирования нынешняя система ООН не способна решать мировые конфликты, считает Киев.

2016 и 2017 годы закрепили убежденность в необходимости реформирования Совета ООН, заявил советник Постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько на Генассамблее организации.

По его словам, в мире от конфликтов гибнут люди, в то время как в ООН “бессильны помочь им”, пишет Укринформ.

Украина предложила обратить внимание на 2 аспекта. Во-первых, Киев видит необходимость в увеличении представительства в Восточноевропейской региональной группе минимум на одно место.

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Во-вторых, по заявлению представителя Украины, роль вето препятствует ООН решать конфликты, когда одним из участников является член организации.

Напомним, комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о нарушении прав человека Россией в оккупированном Крыму.