Сторонники авто на еврономерах продолжают свои протесты и частично перекрывают движение авто в 15 областях.

В 15 областях Украины продолжаются протесты сторонников авто на еврономерах, поэтому они частично перекрыли дороги, сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

– Продолжаются акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта в следующих областях: Волынской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, – говорится в сообщении.

В частности, в киевской области перекрыли а/д М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 76, М-05 Киев – Одесса, км 79 с периодическим пропуском транспорта. Во Львовской области митингующие не пропускают авто на а/д М-06 Киев – Чоп, 500+900 и км 585+900, а в Одесской области перекрыт а/д М-05 Киев – Одесса, км 450+500.

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Кроме того, жители Смелы перекрыли выезд в направлении Знаменки и протестуют против установленных тарифов на газоснабжение в городе.

К слову, в Кабинете министров заявили, что легализация так называемых евроблях сможет принести бюджету примерно 1 млрд грн.