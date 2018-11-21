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Факти / Україна / Євробляхери призупиняють акцію протесту/

Евробляхеры приостанавливают акцию протеста

Владельцы автомобилей на еврономерах заявили, что прекращают акцию протеста и разблокируют дороги.

Євробляха

Глава движения АвтоЕвроСила Олег Ярошевич заявил под Верховной Радой, что владельцы авто на еврономерах прекращают акции протеста и разблокируют дороги, однако на этом борьба не закончится.

На сегодняшний день блокирование дорог для протеста не актуально.

– Сегодня официально акцию гражданского неповиновения по принятию закона номер 8487 под стенами Верховной Рады и по всей Украине мы приостанавливаем, – сказал Ярошевич.

По его словам, протестующие разработают новый план действий касательно протестов.

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Глава АвтоЕвроСилы также поблагодарил всех членов движения, которые брали участие в протестах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее сообщил о прекращении акции евробляхеров в Twitter.

 

Кроме того, Нацполиция уже открыла 5 уголовных производств касательно блокирования дорог в рамках ст. 279 УК Украины (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия).

Напомним, в знак протеста против высокого налога на растаможку авто на еврономерах, лидер организации АвтоЕвроСила сжег свой автомобиль.

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