На Донбассе российские оккупанты усиливают свои группировки в районе Горловки и на участке Озеряновка – Ясиноватая тяжелым вооружением и дополнительными подразделениями.

В частности, координатор группы Информационное сопротивление, народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook сообщает о развертывании на скрытых огневых позициях целого ряда артиллерийских подразделений противника.

– Всего отмечается переброска в данный район 3-х новых 4-6 орудийных батарей (в основном 122-миллиметровой ствольной и самоходной артиллерии), – уточнил он.

Также, по словам Тымчука, созданы резервные подразделения, которые снабжены бронетехникой – по 4-5 БМП и 2-3 танка. Они находятся на второй линии в повышенной степени готовности.

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К слову, автоколонна с российскими грузовиками сегодня утром якобы привезла на Донбасс более 400 тонн гуманитарного груза. Россияне уверяют, что в грузовиках детские продуктовые наборы, медицинское имущество и медикаменты.

Фото: gettyimages.com