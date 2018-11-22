PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Бойовики перекидають під Горлівку артилерію і свіжі сили/

Боевики перебрасывают под Горловку артиллерию и свежие силы

На Донбассе российские оккупанты усиливают свои группировки в районе Горловки и на участке Озеряновка – Ясиноватая тяжелым вооружением и дополнительными подразделениями.

Донбас танки РФ

В частности, координатор группы Информационное сопротивление, народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook сообщает о развертывании на скрытых огневых позициях целого ряда артиллерийских подразделений противника.

– Всего отмечается переброска в данный район 3-х новых 4-6 орудийных батарей (в основном 122-миллиметровой ствольной и самоходной артиллерии), – уточнил он.

Также, по словам Тымчука, созданы резервные подразделения, которые снабжены бронетехникой –  по 4-5 БМП и 2-3 танка. Они находятся на второй линии в повышенной степени готовности.

Читайте: Полторак об угрозах РФ перекрыть Азов: Будем реагировать

К слову, автоколонна с российскими грузовиками сегодня утром якобы привезла на Донбасс более 400 тонн гуманитарного груза. Россияне уверяют, что в грузовиках детские продуктовые наборы, медицинское имущество и медикаменты.

Фото: gettyimages.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Донбасс вторгся очередной российский “гумконвой”
Рафаель Лусваргі
Суд продлил арест бразильскому боевику Лусварги, воевавшему на Донбассе
Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе
ПА НАТО: Четкая перспектива членства Украины в Альянсе остановит Россию
Володимир Путін
Путин против саммита нормандской четверки до выборов в Украине
Методы КГБ при СССР: НАТО осуждает “выборы” на Донбассе
Собаці Фіну пошили військову форму
Новый “боец” 72-й бригады: собаке Финну сшили военную форму
Война на Донбассе: враг бил из минометов и БМП
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка