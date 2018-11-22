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День внешней разведки. Порошенко учредил новый праздник

В Украине ежегодно 24 января будет отмечаться День внешней разведки.

Порошенко підписує указ

Этот праздник учредил свои указом №381 от 22 ноября президент Петр Порошенко. Документ опубликован на сайте АП.

Необходимость установления такого праздника объясняется большим вкладом сотрудников разведывательных органов Украины в обеспечение защиты национальных интересов от внешних угроз.

Указ вступит в силу в день его опубликования.

Читайте: Настало время перемен. Украинских десантников оденут в новые береты

К слову, на Новый год 2019 и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней. Сколько будет выходных и праздничных дней в январе – в материале Фактов ICTV.

Фото: АП

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