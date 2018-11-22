PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Держбюджет-2019 - як голосуватимуть фракції/

Госбюджет-2019 – как будут голосовать фракции

Фракция Блок Петра Порошенко проголосует за принятие законопроекта о госбюджете на 2019 год. В Оппоблоке заявили, что будут голосовать против.

Блок Петра Порошенко поддержит принятие проекта государственного бюджета на 2019  год. Об этом заявил руководитель фракции Артур Герасимов, пишет Интерфакс-Украина.

Нардеп также сообщил, что Батькивщина, Радикальная партия и Оппозиционный блок пока не готовы голосовать за госбюджет. По словам Герасимова, в Раде продолжаются консультации.

– Если будут учтены определенные критические позиции для каждой из фракций, то мы можем ожидать, что закон будет принят достаточно быстро, – сказал Герасимов.

Нардеп прогнозирует, что вопрос бюджета будет рассмотрен ближе к утру.

Слова о том, что Оппоблок не будет голосовать за госбюджет подтвердила народный депутат из этой фракции Наталия Королевская.

Читайте: Тюрьма за клевету: Порошенко против законопроекта

Она заявила, что ее соратники не поддержат законопроект из-за того, что в нем не были учтены поправки нардепов Оппоблока.

Как сообщалось, Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тюрьма за клевету: Порошенко против законопроекта
ірина фріз
Рада назначила Фриз министром по делам ветеранов
Курс на членство в ЕС и НАТО: Рада приняла изменения в Конституцию в 1-м чтении
водіння авто
51 тыс. за пьяное вождение! Рада повысила штрафы для водителей (ОПРОС)
Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
Верховна Рада
Рада согласилась работать до принятия бюджета на 2019 год
Верховна Рада
5 лет тюрьмы! В Украине предлагают наказывать за клевету
3 млрд грн из бюджета пойдут на авиатехнику – Укроборонпром
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка