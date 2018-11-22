Фракция Блок Петра Порошенко проголосует за принятие законопроекта о госбюджете на 2019 год. В Оппоблоке заявили, что будут голосовать против.

Блок Петра Порошенко поддержит принятие проекта государственного бюджета на 2019 год. Об этом заявил руководитель фракции Артур Герасимов, пишет Интерфакс-Украина.

Нардеп также сообщил, что Батькивщина, Радикальная партия и Оппозиционный блок пока не готовы голосовать за госбюджет. По словам Герасимова, в Раде продолжаются консультации.

– Если будут учтены определенные критические позиции для каждой из фракций, то мы можем ожидать, что закон будет принят достаточно быстро, – сказал Герасимов.

Нардеп прогнозирует, что вопрос бюджета будет рассмотрен ближе к утру.

Слова о том, что Оппоблок не будет голосовать за госбюджет подтвердила народный депутат из этой фракции Наталия Королевская.

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Она заявила, что ее соратники не поддержат законопроект из-за того, что в нем не были учтены поправки нардепов Оппоблока.

Как сообщалось, Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины.