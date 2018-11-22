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Факти / Україна / Допомогти може кожен: як стати Таємним Сантою для нужденних/

Помочь может каждый: как стать Тайным Сантой для нуждающихся

В Киеве проходит благотворительная акция Тайный Санта, дабы порадовать подарками на Новый год всех нуждающихся.

Таємний Санта

Организация Молодь за мир призывает жителей столицы сделать новогодние подарки бездомным, детям – сиротам, пожилым людям и другим нуждающимся.

Для того, чтобы стать участником благотворительной акции Тайный Санта необходимо заполнить анкету. Далее вам на почту придет письмо с информацией о человеке, которому вы и преподнесете подарок. Готовый презент можно отправить или принести самостоятельно в офис организации Молодь за мир.

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Адресаты получат свои подарки на рождественских обедах: 25 декабря, 6 и 7 января.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где  в Украине принимают вещи на благотворительность.

Фото: Молодь за мир

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