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Когда заработает Госбюро расследований – дата

Государственное бюро расследований начнет работать с 27 ноября.

бюро розслідувань

Государственное бюро расследований начнет расследовать первые уголовные производства с 27 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

В этот день запланировано официально назначить 295 следователей.

Государственное бюро начнет работу без оперативных работников.

Во время досудебных расследований будут привлекаться оперативные подразделения других правоохранительных органов.

Читайте: Набор кадров в Государственное бюро расследований идет по плану – Роман Труба

К слову, ГБР будет заниматься расследованием преступлений, связанных с коррупцией среди чиновников.

Ранее Факты ICTV писали, что главой Госбюро выбрали Романа Трубу.

Фото: Конкурсная комиссия ГБР / Facebook

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