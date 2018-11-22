Государственное бюро расследований начнет работать с 27 ноября.

Государственное бюро расследований начнет расследовать первые уголовные производства с 27 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

В этот день запланировано официально назначить 295 следователей.

Государственное бюро начнет работу без оперативных работников.

Во время досудебных расследований будут привлекаться оперативные подразделения других правоохранительных органов.

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К слову, ГБР будет заниматься расследованием преступлений, связанных с коррупцией среди чиновников.

Ранее Факты ICTV писали, что главой Госбюро выбрали Романа Трубу.

Фото: Конкурсная комиссия ГБР / Facebook