Чего только не встретишь на складах фискальной и исполнительной службы. Тут тебе и мотоцикл Harley-Davidson, обычные краски, игрушки и рыбацкие лодки. Наследие от должников, контрабандистов и даже беглых политиков. Есть абсолютно раритетные экземпляры.

Красный корпус, скрытые фары, на капоте красуется узнаваемый логотип. Среди моря автомобилей сверкает Ferrari 98 года.

Автомобиль принадлежал бизнесмену, который задолжал алименты семье. Чтобы выплатить 300 тысяч гривен долга, мужчина решил отдать государству собственный спорткар. Оставшуюся сумму от стоимости ему вернут после продажи автомобиля.

Оригинальное предложение – автомобиль Morgan Aero 8, двигатель от BMW, инкрустированный деревом, принадлежавший бывшему депутату Давиду Жвании. На этот товар покупателя так и не нашлось. Автомобиль у него отобрали из-за банковских долгов.

Что же будет с товаром? Кому будет выгода? Государству или кто-то нагреет на этом руки?



Все это продается через систему электронных торгов арестованного имущества. Коротко ее называют СЕТАМ. Здесь действует принцип аукциона: побеждает тот, кто даст за товар больше.

Но не все то золото, что блестит. Юрист Анатолий отслеживает почти все торги. Говорит, большинство проводятся прозрачно, но некоторые только на пользу избранных.

Если вы захотели приобрести телефон или бытовую технику – здесь проблем нет. Когда же речь идет о конфискованных квартирах, то, как наведена порча.

Одна из распространенных схем. Работают втроем. Один за другим поднимают цену. Например, за квартиру в центре Киева. Стоимость накручивается до неслыханных цифр. Конкуренты отпадают. И вот заключения договора. Сначала отказывается победитель, потом тот, кто за ним. Квартира достается третьему, который на самом деле предлагал сущие копейки.

Но чиновники все отрицают. Статистика же говорит другое – количество уголовных производств, связанных с системой электронных торгов просто зашкаливает.

Отдельная история – товары, арестованные на границе. Здесь вообще конфискат иногда с грифом секретно. К электронным аукционам он вообще иногда не доходит. Зато найти его потом очень легко – достаточно пойти на ближайший рынок. Например, на том же 7 километре в Одессе.

Немецкие журналисты обнародовали расследование. Через схемы на украинской таможне бюджет ежегодно недополучает почти 5 миллиардов долларов.

Машины беглого олигарха Сергея Курченко, которого называли банкиром так называемой семьи Януковича. Их генпрокуратура передала в управление агентству по возврату активов. А уж оно будет решать, что с ними делать дальше.

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Своей очереди ждет все богатство. Фарфоровые вазы, люстры с кристаллами Swarovski. Стоимость всего этого страшно даже представить.

И это лишь часть состояния Виктора Януковича. Иконы, картины, скульптуры. Чего только нет. И даже бивень мамонта, на котором изображена китайская династия Дзинь.

Это все также находится в управлении агентства по поиску активов.

Суды уже тянутся четвертый год. И не только по отношению к Януковичу. Имущество Клименко, Пшонки, Арбузова. Оно все также в подвешенном состоянии.

Но, как оказалось, большая часть имущества беглецов вовсе не простаивает.

Кое-что даже уже пустили с молотка. Не дождавшись решения суда. Например, уже продали 9 автомобилей VIP класса. Почти на 5 миллионов гривен.

К слову, Россия подала апелляционный иск в Верховный суд Лондона по долгу Януковича на $3 млрд.