Сегодня в Украине пасмурно и без осадков. Температура воздуха днем -1 -3 градуса, ночью -4 -6.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На востоке страны сухо, днем 0 -2, ночью -4 -6.
В южных областях теплее, днем 2-4 градуса выше нуля, ночью -2 -4.
В западной части Украины -1 +7 градусов днем, ночью -2 -5. Теплее всего в Ужгороде 5-7 градусов тепла.
В центре также без осадков. Днем 0 -3, ночью -4 -6.
В Киеве сегодня будет морозно и без осадков. Днем -1 -3, ночью -4 -6.
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Напомним, что с 19 по 20 ноября в Украине из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в трех областях.
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