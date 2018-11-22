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Погода в Украине на сегодня, 22 ноября (КАРТА)

Сегодня в Украине пасмурно и без осадков. Температура воздуха днем -1 -3 градуса, ночью -4 -6.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке страны сухо, днем 0 -2, ночью -4 -6.

В южных областях теплее, днем 2-4 градуса выше нуля, ночью -2 -4.

В западной части Украины -1 +7 градусов днем, ночью -2 -5. Теплее всего в Ужгороде 5-7 градусов тепла.

В центре также без осадков. Днем 0 -3, ночью -4 -6.

В Киеве сегодня будет морозно и без осадков. Днем -1 -3, ночью -4 -6.

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Напомним, что с 19 по 20 ноября в Украине из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в трех областях.

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