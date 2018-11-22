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Факти / Україна / Потепління з дощем і снігом: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)/

Потепление с дождем и снегом: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

Погода в выходные разделит Украину: в центре и на востоке – морозы ночью, на севере и западе – мокрый снег с дождем, а на юге – потепление.

Прогноз погоды на выходные, 24 и 25 ноября, публикует Укргидрометцентр.

В субботу, 24 ноября, дожди возможны на северо-западе страны, на остальной территории – без осадков.

Ночью везде мороз. В среднем от -4 до -7.

Но в некоторых областях в центре и юге местами до 8 градусов мороза.

Днем на большей территории Украины около нуля, на Закарпатье +8, в некоторых областях на западе и в южных областях – до +5.

В Киеве сухо, ночью -4 -6, а днем ​​от -1 до +1.

На воскресенье, 25 ноября, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом в северных и западных областях.

В этих регионах ожидается небольшое потепление: ночью до 3 градусов мороза, а днем ​​от 0 до +4.

В то же время в центре и на востоке ночью очень холодно – местами до -7, а днем ​​около нуля градусов.

На юге и Закарпатье будет традиционно теплее всего – до +8.

В столице мокрый снег с дождем, в течение суток от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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Напомним, что с 19 по 20 ноября в Украине из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в трех областях.

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