Погода в выходные разделит Украину: в центре и на востоке – морозы ночью, на севере и западе – мокрый снег с дождем, а на юге – потепление.
Прогноз погоды на выходные, 24 и 25 ноября, публикует Укргидрометцентр.
В субботу, 24 ноября, дожди возможны на северо-западе страны, на остальной территории – без осадков.
Ночью везде мороз. В среднем от -4 до -7.
Но в некоторых областях в центре и юге местами до 8 градусов мороза.
Днем на большей территории Украины около нуля, на Закарпатье +8, в некоторых областях на западе и в южных областях – до +5.
В Киеве сухо, ночью -4 -6, а днем от -1 до +1.
На воскресенье, 25 ноября, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом в северных и западных областях.
В этих регионах ожидается небольшое потепление: ночью до 3 градусов мороза, а днем от 0 до +4.
В то же время в центре и на востоке ночью очень холодно – местами до -7, а днем около нуля градусов.
На юге и Закарпатье будет традиционно теплее всего – до +8.
В столице мокрый снег с дождем, в течение суток от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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Напомним, что с 19 по 20 ноября в Украине из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в трех областях.