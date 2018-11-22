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Тюрьма за клевету: Порошенко против законопроекта

БПП проголосует против против законопроекта о клевете, Петр Порошенко поддерживает решение фракции.

Петр Порошенко выступает против принятия законопроекта, которым предлагается установить уголовную ответственность за клевету.

О мнении Президента Украины относительно инициативы нардепов Палатного, Паламарчука и Великина сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко, пишет Интерфакс-Украина.

Он также заявил, что фракция БПП планирует проголосовать против законопроекта.

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Напомним, нардепы предлагают внести в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины санкцию до 3 лет лишения свободы за клевету.

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