Конституционный суд не разрешил брать под административный арест людей сразу после приговора суда.

Во время заседания Конституционного суда было признано неконституционным положение, которое предлагает брать виновного в совершении преступления под административный арест до 15 суток после того, как суд предоставит приговор, говорится в решении суда.

Согласно положению, человека должны арестовывать сразу, а не после того, как будет рассмотрена апелляция.

Во время такого ареста людей держали под стражей в местах, определенных органами Национальной полиции и подвергали личному досмотру, а также принуждали к физическому труду.

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Поскольку Конституционный суд не увидел необходимости на арест, которая бы оправдывала ограничения прав на судебную защиту и апелляционный пересмотр дела, он признал, что соответствующие положения Кодекса об административных правонарушениях утратили силу.

К слову, из-за псевдовыборов на Донбассе собираются внести изменения в Конституцию.