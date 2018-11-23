Золотое Луганской области подверглось массированному обстрелу со стороны российско-оккупационных войск.

Боевики применили под Золотым автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает в Facebook Луганская областной военно-гражданская администрация.

За сутки враг дважды нарушал режим прекращения огня вдоль линии разграничения сторон в Луганской области.

Оккупанты также стреляли из крупнокалиберных пулеметов вблизи Станицы Луганской.

Читайте: Полторак об угрозах РФ перекрыть Азов: Будем реагировать

К слову, автоколонна с российскими грузовиками вчера утром якобы привезла на Донбасс более 400 тонн гуманитарного груза. Россияне уверяют, что в грузовиках детские продуктовые наборы, медицинское имущество и медикаменты.

Фото: Міноборони