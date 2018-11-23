До следующей Генассамблеи ООН Украина готовит резолюцию по милитаризации Азовского и Черного морей.

Спикер МИД Екатерина Зеленко заявила, что до проведения следующей Генассамблеи ООН в декабре Украина подготовит для рассмотрения резолюцию по милитаризации Азовского и Черного морей, передает УНИАН.

По словам Зеленко, проект резолюции включает в себя вопрос о милитаризации Россией Черноморского региона и, в частности, Азовского моря.

Ожидается, что резолюцию рассмотрят во время 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в декабре.

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К слову, Совет Евросоюза готов помогать Украине из-за усиления российской агрессии в Азовском море.