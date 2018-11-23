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Факти / Україна / Грубе порушення міжнародного права. Порошенко про поїздку Путіна до Криму/

Грубое нарушение международного права. Порошенко о поездке Путина в Крым

Президент Петр Порошенко заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крыму является ничем иным, как грубым нарушением международного права.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что президент РФ Владимир Путин грубо нарушает международное право, осуществляя визиты в оккупированный Россией Крым, передает 112 Украина.

Глава государства добавил, что от большого количества визитов Путина в Крым, он не перестанет быть частью Украины.

– Мы рассматриваем действия российского президента, как грубое нарушение международного права. И я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов Крым российским не станет. Крым – это Украина, – сказал Порошенко.

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По его словам, действия руководства РФ только демонстрируют игнорирование международного права.

К слову, оккупационная власть Крыма хочет изменить границы полуострова.

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