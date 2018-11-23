В центральной части столицы сегодня от 20.00 и 24 ноября будет ограничено движение. Это связано с мероприятиями к годовщине Голодомора.

– 24 ноября возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением государственных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора, – сообщает Управление государственной охраны Украины, передает пресс-служба КГГА.

С 20.00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября движение будет ограничено в центре столицы: Список улиц:

ул. Лаврская (от ул. Цитадельной к аллее Героев Крут)

аллея Героев Крут

ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской)

ул. Трехсвятительская

ул. Михайловская

ул. Десятинная

Михайловская площадь

ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской)

Парковая дорога

ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка)

площадь Конституции.

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Фото: УНИАН.