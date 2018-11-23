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В годовщину Голодомора центр Киева перекроют – список улиц

В центральной части столицы сегодня от 20.00 и 24 ноября будет ограничено движение. Это связано с мероприятиями к годовщине Голодомора.

– 24 ноября возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением государственных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора, – сообщает Управление государственной охраны Украины, передает пресс-служба КГГА.

С 20.00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября движение будет ограничено в центре столицы: Список улиц:

  • ул. Лаврская (от ул. Цитадельной к аллее Героев Крут)
  • аллея Героев Крут
  • ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской)
  • ул. Трехсвятительская
  • ул. Михайловская
  • ул. Десятинная
  • Михайловская площадь
  • ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской)
  • Парковая дорога
  • ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка)
  • площадь Конституции.

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Ранее Факты ICTV писали, что в Сегеде (Венгрия) открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Фото: УНИАН.

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