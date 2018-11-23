В центральной части столицы сегодня от 20.00 и 24 ноября будет ограничено движение. Это связано с мероприятиями к годовщине Голодомора.
– 24 ноября возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением государственных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора, – сообщает Управление государственной охраны Украины, передает пресс-служба КГГА.
С 20.00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября движение будет ограничено в центре столицы: Список улиц:
- ул. Лаврская (от ул. Цитадельной к аллее Героев Крут)
- аллея Героев Крут
- ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской)
- ул. Трехсвятительская
- ул. Михайловская
- ул. Десятинная
- Михайловская площадь
- ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской)
- Парковая дорога
- ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка)
- площадь Конституции.
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Ранее Факты ICTV писали, что в Сегеде (Венгрия) открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.
Фото: УНИАН.