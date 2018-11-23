С понедельника в Украину возвращаются снегопады, местами наметет до 8-15 см.

О штормовом предупреждение сообщает Укргидроментцентр.

Снег и непогода начнутся в понедельник днем и продержаться весь вторник. Так, осложнение погодных условий будет наблюдаться почти во всех областях Украины. Зима придет во Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Одесскую, Николаевскую, Донецкую и Луганскую области.

В Киеве в понедельник тоже будет снежить, во вторник осадков не прогнозируется.

Ожидается налипание мокрого снега и гололед и штормовой ветер 15-20 м/с.

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Напомним, что ранее Факты ICTV публиковали погоду на выходные в Украине.