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Передачу Почаевской лавры УПЦ МП отменили

Министерство юстиции отменило решение о передаче Почаевской лавры УПЦ МП.

Почаївська лавра

Министерство юстиции приняло решение отменить перерегистрацию Свято-Успенской Почаевской Лавры для пользования УПЦ МП, сообщает пресс-служба ведомства.

– Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра, – заявила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

Решение о регистрации отменили, поскольку она была совершена с нарушениями требований законодательства.

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Кроме того, соответствующему регистратору заблокировали доступ к реестру прав на недвижимость.

Ранее сообщалось, что прокуратура нашла нарушения при передаче Почаевской лавры, которые выражались в превышении служебных полномочий регистратором.

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