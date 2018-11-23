Министерство юстиции отменило решение о передаче Почаевской лавры УПЦ МП.

Министерство юстиции приняло решение отменить перерегистрацию Свято-Успенской Почаевской Лавры для пользования УПЦ МП, сообщает пресс-служба ведомства.

– Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра, – заявила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

Решение о регистрации отменили, поскольку она была совершена с нарушениями требований законодательства.

Читайте: Москва дрожит: Филарет о создании единой УПЦ

Кроме того, соответствующему регистратору заблокировали доступ к реестру прав на недвижимость.

Ранее сообщалось, что прокуратура нашла нарушения при передаче Почаевской лавры, которые выражались в превышении служебных полномочий регистратором.