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Погода в Украине на сегодня, 23 ноября (КАРТА)

Погода сегодня в Украине ожидается без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на дорогах, кроме юга и большинства северных областей, местами гололедица.

В Карпатах прогнозируют ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

А на Закарпатье ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла.

Читайте: Какой будет погода на Новый год и Рождество

К слову, из-за первого снега в Киеве образовались 10-бальные пробки и произошло около 500 ДТП.

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