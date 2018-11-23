Погода сегодня в Украине ожидается без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, на дорогах, кроме юга и большинства северных областей, местами гололедица.
В Карпатах прогнозируют ночью и утром местами туман.
Температура воздуха ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
А на Закарпатье ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла.
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К слову, из-за первого снега в Киеве образовались 10-бальные пробки и произошло около 500 ДТП.
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