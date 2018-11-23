Национальный регулятор в сфере энергетики и коммунальных услуг прогнозирует рост тарифа на электроэнергию на 15%.

Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг прогнозирует возможное повышение тарифа на электроэнергию на 15%.

Об этом сообщает председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко на странице в Facebook.

По ее словам, если учесть предложения от генерирующих предприятий, то оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 года вырастет более чем на 15%.

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Так, Энергоатом просит повысить тариф на 65%, а Укргидроэнерго на 46%.

По ее словам, ТЭЦ хотят повысить тариф на 21%, чтобы получать дополнительный доход в размере 4,6 млрд грн.

Ранее Факты ICTV писали о повышении тарифов на тепло и горячую воду.

Фото: Whyframeshot/Dreamstime.com